Laura Borràs: "Pedro Sánchez no tiene en absoluto garantizados los votos de Junts per Catalunya"

Lleva el 1-O siempre en su cabeza. Le marcó. Y decidió en ese momento dar un salto a la política. Laura Borràs se ha convertido en la voz de Junts per Catalunya en estas elecciones generales y prepara ya su desembarco en Madrid.

Con Jordi Sànchez en la cárcel, ella se ha encargado de ser el rostro de Junts durante estos quince días. Su misión: ser la voz “clara” del independentismo a partir del 28-A en el Congreso de los Diputados. No se atreve a prometer una fecha para la independencia, aunque espera que su hija vea el sueño que no pudo su padre. Y advierte: Pedro Sánchez no tiene asegurados sus votos para la investidura.

Borràs avisa de que piensa ser una “radical” en la próxima legislatura. Como filóloga, explica que eso significa ir a la raíz de las cosas. Y tiene mucho que decir sobre Vox, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas.

¿Por qué dar el paso a Madrid?

Estoy en política como consecuencia de lo que vivimos en Cataluña el 1-O. Soy académica y profesora universitaria, pero lo que vivimos colectivamente ese día me marcó de manera personal. Cuando el president Carles Puigdemont en el exilio me pide que forme parte de su lista y participar en Junts, doy el paso al frente considerando que la situación es excepcional desde el punto de vista democrático. Con un Gobierno en la cárcel o en el exilio. Tengo que dejar aparcado mi proyecto de vida, entré como diputada, luego elegida consellera de Cultura y ahora me piden que dé el paso a Madrid.

¿Tiene garantizados Pedro Sánchez los votos de Junts per Catalunya para una investidura?

De ninguna manera, no los tiene garantizado en absoluto. Ya dimos un cheque en blanco a Sánchez en el momento de la moción de censura y ya se lo ha cobrado por adelantado. No vamos a hacerlo en una segunda ocasión. Lo cierto es que no sabemos cuántos rostros tiene el Pedro Sánchez que conocemos, fue cómplice perfecto y necesario para la aplicación del 155 y después en el Gobierno tampoco ha servido de nada. La mesa del diálogo, finalmente desocupada por su parte. El rostro que nos ha presentado hasta ahora es el de ‘no, no, no’. No a la autodeterminación, no al reférendum, no a la independencia. Trataremos de hacer llegar la fuerza del ‘sí’ al diálogo, la negociación y el poder decidir nuestro futuro.