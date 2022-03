Le pregunta a su abuela cómo esta y su respuesta es ya todo un fenómeno de Twitter

El intercambio de mensajes entre un nieto, el tuitero @Joacodaza_ , y su abuela no puede ser más inocente y a la vez tener un final más maravilloso.

El joven simplemente decide interesarse y preguntarle a su abuela que cómo está. Su respuesta, tras ponerle un emoticono de estar ok, no puede ser más clara y rotunda: “Yo siempre bien, aunque me rodean estúpidos”.