Le preguntan a una señora por la Navidad en TVE y su respuesta es difícilmente superable

No se habla de otra cosa. En plena segunda ola de coronavirus, con días en el que han muerto más de 500 personas en España, una parte de la sociedad debate sobre cómo será la Navidad.

Por el momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que no se ha podido llegar a ningún acuerdo con las Comunidades Autónomas para abordar qué medidas se tomarán en unas fechas tan señaladas.

“Vamos a ver si llegamos a un acuerdo la semana que viene”, dijo Illa en rueda de prensa este miércoles. “Estamos trabajando en ello”, añadió.

En cualquier caso, el ministro matizó que el Gobierno simplemente hará recomendaciones y que cada comunidad tomará después sus propias decisiones.

Sobre esta cuestión ha preguntado el programa de Jesús Cintora en TVE, Las cosas claras, a la población. La respuesta más llamativa ha sido la de una mujer que, lejos de dramatismos, ha afirmado que va a pasar la Navidad sola en su casa sin ningún tipo de problema.

“Yo me voy a quedar en mi casa sola, eh. Sola delante del espejo del comedor voy a brindar yo. Y no me va a pasar nada”, ha dicho con una sinceridad apabullante.