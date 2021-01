Le preguntan si prefiere vivir solo o en pareja y lo que dice lleva ya un millón de visitas

A la vista de la gente que pasa por los lados y por el atuendo del entrevistado, que no lleva mascarilla, se puede observar que las imágenes no son de ahora. Eso sí, han tenido ahora más repercusión que cuando salieron a la luz.

Un joven concedió una entrevista a El Intermedio (laSexta) en el centro de Madrid y le preguntaron por si prefería vivir solo o acompañado. Las razones que dio en su momento de por qué no quiere vivir con nadie están arrasando en redes sociales.

Este hombre contó que paga la hipoteca solo, la luz solo, el agua solo y que paga Netflix, Movistar y HBO sin ayuda de nadie. ”¿A pesar del gasto extra, te compensa vivir solo?”, le preguntó la periodista de El Intermedio.

“Pues sí, me compensa. No tengo ganas de compartir con nadie. Me cuesta aguantarme a mí para que me tenga que aguantar nadie”, llegó a decir el joven durante la charla.

Pero es en el momento en el que explica qué es lo mejor de vivir solo donde logra el éxito total y absoluto: “Si te dejas un yogurt en la nevera cuando vuelves está”.

“Tengo la cocina nueva y la encimera es blanca y yo puedo pasar un trapo que me he comprado específico para esa encimera como 300 veces. Si viviera con alguien me miraría y me diría: ‘este no está bueno’. Y posiblemente no esté bueno, pero lo hago yo muy a gusto y nadie me dice nada”, sentenció.

Este clip de 38 segundos se ha convertido en todo un fenómeno viral en Twitter donde tiene un millón de reproducciones. Además, como comenta la persona que ha compartido la publicación, las imágenes también se han hecho muy famosas en TikTok.

El tuit tiene más de 12.000 compartidos y más de 60.000 me gusta en poco más de un día.