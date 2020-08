Lecturas de verano: 7 políticos nos recomiendan sus libros para este agosto

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, eligeMe cago en Godard, de Pedro Vallín: “Es un libro muy divertido de leer en el que el autor defiende además una tesis provocadora. Frente a los que dibujan el cine norteamericano como un cine que defiende valores imperialistas y de derechas y contraponen a este tipo de cine un cine europeo de autor, supuestamente progresista, el autor defiende todo lo contrario”

“Con muchos ejemplos de películas que todos hemos visto y con mucho sentido del humor, Vallín hace una reivindicación de la cultura popular, de la cultura de masas, como un tipo de cultura que propone relatos emancipadores”, ilustra Echenique de cara a este verano.

Y enfatiza: “A mí siempre me ha molestado cierto elitismo cultural de izquierdas que viene a afirmar que todo lo que tiene éxito es de baja calidad y no merece nuestro reconocimiento”. “Además de elitista, creo que esta opinión es falsa, por eso me gustan The Beatles y por eso me ha encantado leer este libro”, concluye.