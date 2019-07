Legítima defensa y fuerza mortal: la perspectiva policial

Lo primero que hay que entender es que no se puede lesionar un bien mayor del que se intenta defender. Por ejemplo, si alguien nos calumnia: «tú vendes droga a niños» no podemos justificar una paliza que le rompa varios huesos, porque la integridad física tiene más valor jurídico que el honor. También se observa que se puede defender a un tercero. Si yo veo que están atacando a mi vecino, intercedo y me veo forzado a golpear al agresor para que cese en su actitud, también estaré obrando dentro de la legítima defensa.

Analicemos después los tres requisitos que pide la ley para no condenar:

Agresión ilegítima: intentar arrebatarnos por la fuerza un derecho del que somos titulares, bien económico, bien personal. Desde el hurto de un móvil a un atentado contra nuestra vida. ¿Qué es eso de ilegítima? Si, por ejemplo, soy un boxeador y sufro lesiones en un combate dentro de un ring que no contravengan las reglas de ese deporte, no existe la ilegitimidad, por lo que nunca encajará en la legítima defensa.

Si la agresión ha acabado, no puedo defenderme ya, porque entonces hablamos de venganza o castigo y los particulares no estamos autorizados a ello (¡por suerte!), sino que es el rígido mecanismo de la justicia penal quien se debe encargar. Por ejemplo, si un ladrón entra en mi casa —recordemos que el mero hecho de entrar ya es una agresión ilegítima—, yo le descubro y éste lo único que hace es huir, nunca va a estar justificado que le dispare o le apuñale. Si, por el contrario, se enfrenta a mí, nadie reprochará que me defienda con lo que tenga a mano, algo que nos lleva directos al siguiente punto:

Necesidad racional del medio empleado: si me dicen “idiota”, no puedo defenderme a bofetadas. Si me atacan con una vara flexible de mimbre, no les puedo volar la cabeza con la escopeta de caza. Sin embargo, si me acometen con un arma potencialmente mortal, podré usar aquella de la que yo disponga en ese momento. No tengo que usar, como mucha gente piensa, un palo contra un palo, una navaja contra otra, etc. Si soy un policía y tengo una pistola, será lo que use si me atacan con un cuchillo, espada o bate de béisbol con pinchos. Echemos un ojo a algunas sentencias del Tribunal Supremo, que sientan jurisprudencia (es decir, todos los jueces tienen que aplicar su criterio).

Sentencia del Supremo 13755/94: «No existe por principio desproporción por el uso del arma de fuego frente a una barra rígida de hierro blandida decididamente por un hombre de treinta y tres años, excitado y con afán agresivo».

Sentencia del Supremo 2883/98: «Frente a un palo de las dimensiones y espesor descritos, con un clavo de acero en su punta, que se está esgrimiendo de forma claramente letal, la utilización del arma reglamentaria, única por otro lado, al alcance del que se defiende, está racionalmente proporcionada y resulta ser necesaria para repeler la agresión».

Falta de provocación suficiente: si llevo dándole golpecitos en el cuello a un compañero de trabajo y, después de un rato, él me da una bofetada y mi reacción es darle una paliza que lo mande al hospital, no puedo decir que me he defendido, porque lo he provocado yo.