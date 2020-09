Leña, el asador 'deluxe' de Dani García

En el antiguo emplazamiento de su tres estrellas Michelin, que justo ahora cumple un año cerrado, abre Leña, un asador con el toque ‘chic’ que caracteriza los proyectos del cocinero malagueño y toques viajeros que dan cierta profundidad a la carta. Situado en el centro de la plaza del Hotel Valle Romano, el local es oscuro ya que se sitúa en una especie de semisótano, y en comparación con sus otros restaurantes marbellíes como Bibo o Lobito de Mar, no sale ganando.

Además, también disponen de una gran variedad de cortes de carne a la brasa, como su famoso tomahawk de ternera joven, siempre acompañados del parmentier Robouchon. Terminando la comida con la magnífica tarta di rose que acompañan con un helado de mantequilla tostada, una delicia irresistible.

Recapitulando, es un sitio realmente agradable, donde se come bastante bien, el ticket sí que es elevado y cuentan con una bodega completa pero totalmente prohibitiva. Repetiría para una cena con amigos, en la que busquemos pasar una buena velada, pero no me parece que tenga el interés gastronómico suficiente como para hacerle una visita específica.