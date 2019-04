Leticia Sabater reaparece en 'Sábado Deluxe' tras su operación para parecerse a Madonna

Leticia Sabater reapareció en Sábado Deluxe (Telecinco) tras haberse sometido a una operación estética de seis horas con el objetivo de parecerse a Madonna.

La cantante de la Salchipapa apareció en el plató ataviada con un camisón y un gorro de hospital y, poco a poco, fue mostrando el resultado de la intervención. Aunque no se quitó la faja postoperatoria, llevó al programa unas fotos con las que enseñó su nuevo aspecto.

Puedes verlo aquí

“Me he quitado toda la grasa que me sobraba de los bíceps, toda la espalda, el monte de Venus y la cara interna de los muslos. Y la grasa que me han quitado la han puesto en el culo”, explicó a los colaboradores nada más entrar.

Pero lo que más ilusión le hacía, según dijo ella misma, fue que se había marcado los abdominales.