Leticia Sabater, en 'Sábado Deluxe': "No me hace falta blanqueamiento anal"

Desde que apareció por el plató, los espectadores de Sábado Deluxe ya sabían que Leticia Sabater iba a traer cola. La cantante de La Salchipapa apareció vendada como una momia en el plató del programa de Telecinco. ¿La razón? Quería hacerse un lifting para "quitarse 15 años de encima" y el procedimiento fue seguido por el programa con el hashtag #letilifting. Pero, además de su apariencia, Sabater hizo unas declaraciones acordes con el surrealismo de la situación.

Jorge Javier Vázquez le preguntó si se haría alguna vez un blanqueamiento de ano, a lo que Sabater respondió que no le hacía falta. Ante la estupefacción de los colaboradores, que le dijeron que "hasta que no te lo haces, no sabes que lo necesitas" la cantante argumentó su respuesta con el estrabismo que sufría hasta este año: "No me hace falta porque cuando tenía el ojo mal me lo veía". Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Su pregunta desató las bromas de los colaboradores, que preguntaron que cuál era el ojo que tenía mal.