Letizia cumple 50: así ha transformado su figura a la Casa Real

La periodista recuerda que “ella no tiene el poder de transformar”, ya que es un papel que recae en Felipe VI. “Como princesa no cambió nada, y lo que está haciendo como reina es ayudar a Felipe a recuperar el prestigio perdido y a demostrar al mundo que en el siglo XXI la monarquía es una institución que tiene sentido”, señala Galaz.

“La mano de la reina es difícil de ver, porque Zarzuela tiene una estrategia diseñada por expertos y no sabemos qué es decisión de quién, si ha nacido de esos expertos o de los reyes Por ejemplo, los viajes de cooperación de Letizia, que son más habituales, no sabemos si son una decisión que nace de la reina o una propuesta de sus asesores”, explica Fernández.

Temas como el medio ambiente o las enfermedades raras han ganado peso en la agenda de Letizia, al contrario que la religión. Las imágenes de la consorte en la misa del día de Santiago provocaron polémica, pero son naturales si, como publicó El País Semanal, la reina es agnóstica. “La relación entre la Corona y la Iglesia no ha cambiado, pero entre la Iglesia y doña Letizia sí”, sentencia Fernández, que lo asume con normalidad. “Cada vez hay más españoles que no practican religión católica, así que por fuerza es una relación que tiene que ir cambiando poco a poco. La relación tiene que ir ajustándose”, apunta.

¿Reina de nueve a cinco?

“Eso no es verdad”, sentencia Galaz sobre los supuestos horarios de la reina. “Ella sí es muy severa a la hora de establecer sus vacaciones y su tiempo libre. Trabaja mucho pero quiere sus vacaciones y preserva su tiempo de ocio, algo que no sucede en otras casas reales, que lo enseñan más”, señala la periodista. Habitualmente, cuando se vierten críticas sobre el tiempo libre de los reyes, se los compara con Juan Carlos y Sofía, por lo que Galaz recuerda que antes tampoco se sabía todo lo que hacían los miembros de la familia real. “Juan Carlos se fue a Botsuana y no se supo hasta que pasó lo que pasó”, recuerda la autora.

Fernández tampoco está de acuerdo con esa opinión sobre Letizia y recuerda que la mayor parte de su trabajo “no es en público”. “Para que ella acuda a un evento y pronuncie un discurso hay meses de trabajo. Ella es una reina comprometida e interesadísima con los eventos a los que asiste, se empapa de muchísima información, hace preguntas que demuestran que se lo ha preparado. Decir eso es no saber cómo funciona la Casa Real”, defiende la experta en protocolo. Para ella, no es necesario que sepamos qué hacen o qué libro lee la reina en cada momento para que ellos cumplan con sus obligaciones. “Eso no afecta a cómo representa la Corona a la ciudadanía. No son un reality show”, relata defendiendo la estrategia de Letizia y Zarzuela.