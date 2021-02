Linares o la bomba de relojería que ha estallado tras una agresión policial

Los datos dan la medida de hasta qué punto Linares es zona de riesgo y no solo en lo epidemiológico. Se trata de la ciudad con más paro de toda España. Entre sus más de 57.000 habitantes, el desempleo se eleva hasta un 30,9% de la población en edad activa, con datos de diciembre de 2020. La pandemia ha disparado la brecha social, el hambre y el descontento. El último en sentir cómo están las cosas allí, hasta este sábado, había sido el presidente andaluz, Juanma Moreno, recibido con una sonora pitada a su llegada al consistorio .

Absoluta dependencia de la fábrica de Santana

Quedan muy lejos los tiempos en los que esta ciudad jiennense, la segunda más grande de la provincia, fue uno de sus grandes motores económicos. Al calor de su actividad minera y, sobre todo, de la fábrica automovilística de Santana había trabajo, dinero y crecimiento social. Cerca de 10.000 empleos dependían únicamente del negocio de automóviles fundado en 1954 dentro del llamado ‘Plan Jaén’ para revitalizar uno de los muchos puntos absolutamente hundidos en aquellos años.

Nadie de la zona, mayor o joven, desconoce qué significa el nombre ‘Santana’ en la provincia. Rara es la familia que no tuvo algún miembro trabajando allí.

“Linares siempre ha dependido de Santana, por empleos directos y por la cantidad de filiales y empleos indirectos asociados a la fábrica”, explica Isabel. Destaca que este municipio “no tiene mucho campo, a diferencia de otras zonas cercanas; aquí lo que había era mucha industria, comercio, ocio...”. Había, en pasado.

En las últimas décadas la mina y la fábrica desaparecieron después de años languideciendo entre soluciones a la desesperada que no solucionaron nada. Todo ello ayudó a conformar lo que ahora “parece un pueblo fantasma”, prosigue esta ciudadana. “Vas viendo cómo cierran tiendas, cómo mucha gente joven se ha ido porque no hay nada... Los que organizaron los disturbios el fin de semana eran muy jóvenes, no sé si esos son la representación del pueblo, pero con los ánimos encendidos cualquier excusa vale para prender la mecha”.