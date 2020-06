La doctora de una residencia de ancianos de Griñón, en la Comunidad de Madrid, reconoció en una llamada de teléfono que recoge este viernes El Periódico, la imposibilidad de trasladar a una anciana con problemas respiratorios por posible caso de coronavirus al hospital.

En la llamada, realizada el 23 de marzo, explicó a Ramona, la hija de una residente, los criterios de derivación que supuestamente la Comunidad de Madrid les había comunicado. El testimonio forma parte de una denuncia que se presentará ante un juzgado de guardia, señala El Periódico.

“Alejina no está bien”, comunica la doctora a su hija nada más comenzar la conversación. Tiene líquido en un pulmón, saturaciones de oxígeno “aceptables” pero bajas y la analítica tampoco es buena. “Es mal pronóstico”, resume.

A continuación, la doctora explica a Ramona que no disponen de pruebas de coronavirus pero es “altamente sospechosa”. “De llevarla al hospital, nada, ¿no?”, pregunta la hija. “Nada, no”, es la respuesta que obtiene.

Según la médica, ha hablado con el hospital “desde el inicio”, pero Alejina “no tiene criterios de derivación”. Cuando la hija pregunta cuáles serían éstos, la doctora es clara:

“La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes, que son: uno, puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria; dos, que no tenga deterioro cognitivo; tres, que tenga un parte de que sea una persona independiente; cuatro, que no tenga patologías asociadas... que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada. Eso es algo que es ilógico. Lo que no puede esperar uno es que una persona mayor de 80 años no tenga nada”.