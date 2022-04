Llegan las primeras 'lentejas' de Feijóo: Mañueco será investido en coalición con la ultraderecha

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Un Feijóo que no acudirá a la sesión de investidura porque, excusan en el PP, tiene reunión del Comité de Dirección. Preguntado por este hecho, el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha dicho que nunca antes un líder nacional del partido había acudido a la investidura del presidente de la Junta. “Ni Rajoy, ni Casado, ni Aznar... no me consta”, indicó.