Lo nunca visto se verá en Qatar 2022: una empresa crea un seguro para cubrir a quienes se abracen en público

Desde hace tiempo suenan voces restrictivas entre el comité encargado del Mundial. Nasser Al-Khater, presidente del comité de organización aseguró el año pasado en una entrevista a la CNN que “la homosexualidad no está autorizada” en el país. Eso sí, prometía que los aficionados LGTBI que acudan al país tendrán derecho a viajar y ver los partidos, pero con una única condición: no pueden dar “muestras de afecto en público”. Puedes ser lo que quieras mientras no lo muestres y no se sepa, en resumen.