Lo ocurrido en un Lidl de Sevilla hace frotarse los ojos a más de uno

Por eso, se alegró todavía más del gesto: “Mientras guardaban la compra nos mirábamos con la mascarilla y solo con los ojos llorosos ya me iba diciendo que era para ella”.

Tras guardar todos los productos y distribuirlos en las bolsas, pagó con tarjeta y se fueron sin recoger ni siquiera el ticket a dejarlos a casa de esta persona. Ortega se quedó “petrificada” en su puesto de trabajo sin saber cómo reaccionar.

“Llevo 20 años trabajando en supermercados y nunca había visto un gesto así. Además soy muy sentida y llorona y no pude ni darle las gracias al hombre porque cuando se fueron me lie a llorar”, señala la cajera, que no pudo ir después al párking porque no podía abandonar su puesto de trabajo.

“No podía creer que fuera verdad. Me alegré como si me lo hubieran hecho a mí. A esa persona le hace mucha falta y yo aluciné”, continúa Ortega, volviéndose a emocionar al recordar ese episodio.

Ella no conoce personalmente al hombre autor de ese gesto, aunque sí que confiesa que le sonaba su cara de verlo por la calle alguna vez. Desde el pasado viernes, ya nunca se le va a olvidar.

“Ahora no hago más que estar pendiente por si entra otra vez, para ir y darle las gracias. Me emocionó muchísimo y me tuvo toda la tarde llorando”, afirma. Precisamente y como agradecimiento, Ortega publicó el ticket de compra en su perfil de Facebook: “Ojalá llega a sus oídos. Me quedé muerta y estoy encantada de saber que, a pesar de todas las noticias malas, sigue habiendo hay gente buena”, subraya.

Este lunes, Ortega volvió a hablar con la mujer de la puerta. Ambas, relata, se fundieron en un emotivo y especial abrazo antes de comenzar a llorar juntas. “Ella me decía que no se lo podía creer, pero es que han pasado tres días y yo tampoco”, sentencia.

Un emocionante detalle que ya ha dado la vuelta a España.