Lo peor del año televisivo, el suicidio de Verónica Forqué y la NO respuesta de TVE

Luego ya, en el montaje, tú no estás. Tú has dejado allí en el plató tu corazón y tus salidas de tono, tus desvaríos, si los tenías, tus malos momentos (sean estos reales o fingidos). Te marchas a tu casa. No ves el programa, que se emite tres meses después de que te marcharas, porque no lo quieres ver, porque no estás demasiado bien de salud (no mental ni física, porque va unido), pero sigues las redes… Y ahí es imposible que no te vengas abajo, por mucha piel de rinoceronte que tengas, por mucha capacidad para reírte de ti misma.