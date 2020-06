Lo que se puede aprender de cómo Pau Donés afrontó los cinco años de convivencia con el cáncer

Los últimos cinco años no fueron fáciles para Pau Donés. El líder de Jarabe de Palo, fallecido este martes 9 de junio a los 53 años, anunció el verano de 2015 que había sido diagnosticado de cáncer de colon. Casi un año después, en abril de 2016, llegó la buena noticia — estaba “limpio” de la enfermedad— pero duró poco: el mazazo no tardó en volver. En febrero de 2017 hizo pública su recaída. La lucha no cesó desde entonces y siempre con un mensaje de optimismo y muchas palabras de agradecimiento.

Las últimas llegaron en forma de canción este 27 de mayo al publicar Eso que tú me das, el tema para el que grabó un videoclip en el que se le ve visiblemente deteriorado. “Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, dijo al compartir el trabajo en redes sociales.

Eso que tú me das

No creo lo tenga merecido

Por todo lo que me das

Te estaré siempre agradecido

Así que gracias por estar

Por tu amistad y tu compañía

Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Si algo demostró Pau Donés en estos cinco años en los que compartió numerosos mensajes en redes sociales y concedió también numerosas entrevistas es agradecimiento. Hasta para el cáncer tuvo buenas palabras. Pero sobre todo para los sanitarios que le trataron durante todo este tiempo. De hecho uno de sus últimos gestos fue donar una partida de 2.500 mascarillas al Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi, en Barcelona, uno de los centros hospitalarios en los que recibió tratamiento.

Además de su legado musical —12 discos, el último inédito (Tragas o escupes)—, el catalán deja toda una serie de aprendizajes que adquirió en estos años, de los que dijo no fueron de batalla. Pau Donés, que en 2017 sabía ya que le quedaban “un 20% de posibilidades de vivir más de cinco años”, se aferró a ese número y aprendió a convivir con la enfermedad dándole la importancia justa y sacándole el lado bueno.

El cáncer le enseñó que su gran amor era la vida (no las muchas mujeres con las que compartió lecho), le demostró que la felicidad no se parecía en nada a lo que estaba viviendo hasta ese momento y le abrió los ojos para disfrutar del presente. “Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, se sinceró en 2019.

Él lo que quiso fue dedicarle tiempo a su hija Sara, con la que se fue a vivir en 2018 a California para regalarle el tiempo que no le dedicó cuando nació; homenajear a ese amor llamado vida con una canción (Humo), responder con música y buen rollo a quienes lanzaban rumores sobre su muerte, a colaborar en la lucha contra el cáncer recaudando fondos y pasar un rato tirado en el campo al sol. “Eso es la felicidad. ¡Ríete de la más potente de las drogas!”, decía.

De sus entrevistas y también del libro 50 palos: ... y sigo soñando, que publicó con motivo de su 50º cumpleaños, se desprenden decenas de lecciones. Estas son algunas de sus reflexiones más interesantes.

“El cáncer me obligó a parar y me ha proporcionado un sosiego muy molón”

__________

“No tengo miedo a morirme. Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!”

__________

“Me interesa desestigmatizar la enfermedad. Pero no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es. No sé si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos”.

__________

“La vida es urgente. Que cada uno lo interprete como quiera, pero lo importante es vivir el presente: la vida es un regalo. Que nada nos lo joda”

__________

“El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida”.

_________

“Desde que naces te empiezas a morir. Es una frase un poco dura pero es así”

__________

“No tengo ni expectativas ni perspectivas. Vivo al día, que es algo que siempre he predicado mucho a un nivel teórico y que desde que tengo cáncer practico completamente. Tengo 53 años, tengo cáncer, lo cual significa que en cualquier momento esto puede petar, y me puedo morir, y lo que me interesa es estar aquí con mi hija”.

__________