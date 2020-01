Lo que España puede aprender de los desayunos israelíes

“En casa la gente no tiene tiempo, pero cuando se van de vacaciones o cuando llega el fin de semana, se relajan, les apetece salir, sentarse tranquilamente y desayunar bien”, explica. “Los viernes y los sábados [fin de semana en Israel] mucha gente sale por las mañanas con sus hijos o con amigos”, cuenta Aviva, que llegó hace 13 años a Mitzpe Ramon (cerca del cráter Ramon, la joya del desierto) y fundó el hotel cuando no había prácticamente nada en la zona. “El desayuno se ha vuelto muy social, ya no tanto por la comida, sino por la idea de reunirse para algo que no supone una gran obligación ni es muy caro”.