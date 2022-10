Lo que ha hecho Carlos Herrera al ver emocionarse a Yolanda Díaz hay que oírlo: supera las expectativas

Herrera se mofa de las lágrimas de Yolanda Díaz

En su programa de este viernes en COPE, ha comenzado diciendo: “Si ustedes tienen la misma sensibilidad que yo, son de lágrima fácil y corazón blando, tengan cuidado porque me ha subido el azúcar cuando he escuchado a Yolanda Díaz. No he podido continuar. Cuando los datos del paro son malos, está el típico truco de tapar las miserias con Franco. Pues la ministra de Trabajo se marca unas lágrimas para retirar la medalla al trabajo a Franco”, ha comenzado diciendo.