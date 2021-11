Lo que Javier Aroca ha dicho tras las palabras de Bertín Osborne: 3.500 'me gusta' y subiendo

El paso de Bertín Osborne por el programa La Roca, que Nuria Roca presenta en La Sexta, está dando muchísimo de sí en las redes sociales, sobre todo por las palabras en las que el cantante comparaba a Juan Carlos I con Arnaldo Otegi.

“No sé si lo ha hecho mal, por qué lo ha hecho y con qué objetivos, pero si ha hecho algo mal no estaría de más que lo explicara y si tiene que tener responsabilidades que las tenga, pero que se vaya al exilio... todos sabemos que hay muchas presiones”, ha empezado diciendo el presentador sobre el rey emérito.

“Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, míster Otegi, siéntese aquí, póngase cómodo, una cervecita, un pincho o un txakolí. Y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada”, ha criticado antes de rematar: “Estar ahí en un limbo creo que no es bueno para España, ni para su hijo, al que me consta que quiere mucho, y tampoco es bueno para él”.

Las palabras han dado tanto de qué hablar que el propio Otegi ha respondido a Osborne a través de Twitter.

“Pues ya ves, Bertín, nosotros el 20-N con los antifascistas en Bilbo. ¿Y el Borbón, qué? ¿Con los burcas?”, ha escrito el líder de Bildu.