Lo que no se escuchó en el debate: los detalles en la ropa y los gestos de los candidatos

″¿Lo oyen? Es el silencio”, decía Albert Rivera en su minuto de oro. ¿Lo ven? Son sus corbatas, sus gestos o sus manos los que nos cuentan mucho más de lo que parece. No ha sido precisamente un camino de rosas el que ha precedido a este debate a cuatro en RTVE. Parecía que no iba a suceder, pero llegó con la resaca de Semana Santa y con él los cuatro candidatos juntos frente a las cámaras de la televisión pública. Un debate decisivo en el que Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera intentaron conquistar al más de 40% de ciudadanos indecisos que todavía no tienen claro su voto.

Y en esa decisión no solo importan las palabras y el mensaje, también cómo se dice y la presencia y lo que desvelan con lo que visten. Lo explicaba el experto en imagen y comunicación Jorge Santiago en una entrevista con El HuffPost en la que aseguraba que “es muy importante en la percepción”. Los candidatos y sus equipos lo saben, y cada prenda, cada color y cada complemento está cuidado al milímetro. Nada es casual.

El primero en llegar, con sonrisa permanente, ha sido Pablo Casado. Lo ha hecho mucho más relajado que Albert Rivera, que llegó a Prado del Rey con un par de minutos de retraso y algo incómodo. El candidato de ciudadanos posó ante las cámaras algo nervioso, rígido y con los puños apretados. Tampoco el presidente del Gobierno Pedro Sánchez llegó excesivamente relajado, aunque según él “con ganas de debate”. Algo que cualquiera diría teniendo en cuenta el viacrucis que ha precedido a este debate. Más relajado ha posado Pablo Iglesias, que llegó con abrigo puesto y la mano en el bolsillo.