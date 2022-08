Lo que nos enseña el resurgir de la polio en EEUU sobre enfermedades que creíamos pasadas

Sanaullah Seiam/Xinhua via Getty Images

La palabra ‘polio’ suena como a otra época, o a otro mundo. A ella nos remiten las imágenes de la artista mexicana Frida Kahlo, que acabó postrada por la enfermedad, o las fotografías de niños generalmente afganos y pakistaníes en brazos de sus madres y con la boca abierta mientras reciben la vacuna oral frente a la poliomielitis. Durante muchos años, se creyó que esta podría ser la tercera enfermedad infecciosa erradicada en el planeta . En 2022, este hito no sólo se resiste, sino que surgen nuevos temores por la reaparición de la polio en zonas consideradas seguras.

“No sólo es un tema de porcentajes; es un tema de mezcla de gente”, resume Aginagalde. “Las personas no vacunadas se tienen que distribuir de forma más o menos uniforme, o más bien al azar, porque si se concentran en una zona, una de las normas se rompe: puede haber transmisión secundaria porque las personas son cercanas, y una vez que surge un caso, aumenta la probabilidad de que se generen más”, explica.

España, en riesgo bajo por varios motivos

Es también por esta razón por la que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo es bajo en España, donde la cobertura nacional con tres dosis de vacuna supera el 95% desde 1996, y no se conocen grandes brechas de vacunación en comunidades. “En principio, esta valoración no indica que deban tomarse medidas adicionales, al menos en esta fase”, señala Aginagalde, que añade: “En España no hay un problema de antivacunismo; en EEUU, en cambio, sí hay comunidades que por motivos principalmente religiosos son contrarias a esta vacuna”.