Lo que Tom Hanks nos ha enseñado sobre el coronavirus

El problema del primer mundo: la falta de tiempo

El inicio de la peli es la radiografía perfecta de lo que eran nuestras vidas hasta ayer: un empleado que va de un lado a otro desencajado “tic, tac, tic, tac” porque quiere llegar a tiempo… a su trabajo. “El tiempo es un tirano implacable. No importa si estamos sanos o enfermos. Hambrientos o borrachos. Si somos rusos, americanos o incluso marcianos. Es como el fuego, puede destruirnos o calentarnos”. ¿Cuántas veces has repetido en los últimos meses (años) eso de “tengo que irme”, cuando en realidad preferías quedarte? ¿Cuántas has lamentado no dedicarle más a lo que realmente te hace feliz? Ahora que tenemos esa oportunidad resulta que estamos aterrados.