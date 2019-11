Lolita desvela en 'La Resistencia' cuánto dinero tiene y Broncano responde: "Eso no se lo cree nadie"

Lolita Flores ha ido a divertirse La Resistencia, el programa de humor que presenta David Broncano en #0.

La cantante y actriz ha ido a promocionar su obra de teatro La fuerza del cariño y, ya de paso, ha respondido a las clásicas preguntas que suele hacer el espacio televisivo de Broncano.

El presentador le ha preguntado a Lolita por su dinero y ha hecho referencia a los años que lleva encima de los escenarios.

“Ahora mismo creo que estoy en números rojos porque me han pagado la nómina del teatro pero ya me la he tenido que gastar porque como me voy a América a trabajar me he tenido que comprar ropa para ir a cantar y entonces estoy en números rojos”, ha respondido la artista.

“No se lo cree nadie por supuesto”, ha afirmado Broncano. “Me da igual que no se lo crean, ¿tú te crees que si yo fuera millonaria estaría sentada aquí?”, ha añadido ella.

Y en cuanto al sexo, la otra clásica pregunta de La Resistencia, Lolita ha afirmado que lleva un tiempo sin practicarlo. “Ni rozarme, pero no 30 días, échale por lo menos...”, ha afirmado en tono de humor. Lolita ha bromeado con hacerse Tinder, una red social para ligar, pero que no se atreve porque no sabría si liga por su aspecto o por ser quien es”.

Puedes verlo a partir del minuto 15.