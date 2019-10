La respuesta de Lorena Castell ('Zapeando') al pasajero que se quejó de su bebé en el AVE

Un tema peliagudo salió en la mesa de Zapeando (laSexta) este lunes: viajar al lado de bebés. La colaboradora Lorena Castell aprovechó para contar lo que le había ocurrido la víspera en el AVE con su bebé —dio a luz el 19 de marzo a un niño, Río—.

“Mientras estaba cogiendo cosas lo puse en la bandejita. Yo entiendo que al de delante se le movía un poco. Pero lo puse dos minutos para intentar coger el biberón y tal y el de delante ya estaba ‘pfffff’, bffff”, señaló antes de imitar los bufidos del pasajero.

“Lo hizo tan fuerte para que yo le escuchase y yo le dije ’Mira, no te preocupes, voy a poner al niño en el otro asiento si tanto te molesta, pero tampoco me gusta ir con una vaporeta delante”, prosiguió Castell.

″¿No es más fácil que te gires y me digas ‘Perdona, no pongas al niño ahí porque me está molestando’. También te digo que es que no había salido el AVE, hay gente que tiene el umbral de la paciencia que se lo tiene que mirar un poco”, reflexionó. Puedes ver el momento completo aquí.