En un vuelo de 10 horas desde Seúl (Corea del Sur) a San Francisco (EE UU), los pasajeros del avión se han llevado una grata sorpresa. Para evitar que les molestaran los llantos de un bebé de cuatro meses, la madre ha repartido más de 200 bolsitas con caramelos y tapones para los oídos.

Además, la bolsa incluía una nota escrita por la madre en nombre de su hijo: "Hola, me llamo Junwooe y tengo cuatro meses. Hoy me voy a Estados Unidos con mi madre y con mi abuela para visitar a mi tía. Estoy un poco preocupado y nervioso porque es mi primer vuelo, lo cual significa que puede que llore o haga ruido. Voy a intentar estar tranquilo, pero no puedo prometer nada... por favor, disculpadme. Por eso mi madre ha preparado una bolsita llena de regalos para vosotros. Dentro hay caramelos y tapones para los oídos. Por favor, utilizadlos si me pongo a hacer mucho ruido. Que paséis un buen vuelo, gracias".

Emocionado por la generosidad de la madre, Dave Corona, uno de los pasajeros del avión, ha querido compartir esta historia en su cuenta de Facebook publicando varias fotos el 12 de febrero.

"En un vuelo de 10 horas de Seúl a San Francisco, una madre ha repartido más de 200 bolsitas llenas de regalos, con caramelos y tapones para los oídos por si su bebé de cuatro meses llora durante el trayecto. Un gesto muy bonito por parte de la madre, pero, como sabéis, cuando tienes niños, te puedes esperar lo inesperado. El bebé no dijo ni pío."

Como respuesta al post de Dave Corona, los internautas también han elogiado el gesto de la madre.

"El hecho de haber podido transportar 200 bolsitas con un bebé es superimpresionante"

"Hay personas que tienen clase... otras tienen el sentido de la responsabilidad. Un gesto muy bonito"

"Qué gesto tan tierno... Todos hemos pasado por eso: viajar sola puede provocar ansiedad. Me alegro de que tuvierais un buen vuelo"

"Un gesto muy bonito, pero creo que la gente tiene que ser más comprensiva en los vuelos y no hacer a los padres sentirse tan mal. Todos fuimos niños en algún momento de nuestra vida..."

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano