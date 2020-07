Mucho se ha escrito sobre la supuesta mala relación que tienen Lorena Gómez y Pilar Rubio, cuñadas desde que Gómez empezó su relación con René Ramos, hermano del futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos.

Gómez publicó el pasado 15 de junio una imagen con motivo del aniversario de boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos en la que no aparecía la novia. Esto se sumó a los rumores preexistentes que hablaban de su mala relación.

Este miércoles la exconcursante de OT 2006 hizo una ronda de preguntas a sus seguidores de Instagram y uno de ellos le preguntó por la relación que mantiene con su cuñada.

″¿Es verdad que no os lleváis Pilar Rubio y tú y que no sois amigas?”, le preguntó uno de ellos. Ella le respondió tajante, dejando claro que no existe ninguna mala relación entre ambas. “Esta pregunta se repite muchísimo. Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema. No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas. ¡Por favoooooorrrrr sálvame!”, señaló en su texto.

La cantante fue madre a principios de mayo de un niño junto a René Ramos, con el que mantiene una relación desde principios de 2019. Gómez dejó claro en esta ronda de preguntas que la prioridad ahora mismo es cuidar de su hijo, del que dice que se lleva a todas partes y que no deja nunca solo.