Los 10 goles que resumen la leyenda de gloria y decepción de España en los Mundiales

Simon M Bruty via Getty Images

Pero no, evidentemente no todo en la vida es el ‘gol de Iniesta’. Y menos en una selección acostumbrada en otros tiempos a pequeñas grandes glorias y a descomunales decepciones.

1) El primer gol... y la única vez que ganamos a Brasil en un Mundial (Italia 1934)

España, ausente de la primera cita en Uruguay, sí acudió a tierras transalpinas. Bajo los colores de la República y liderada por el mítico guardameta Ricardo Zamora, venció por 3-1 a Brasil, algo que aún no se ha repetido en una gran competición. El delantero vasco del Athletic José Iraragorri , de penalti en el 18′, tiene el honor de ser el protagonista del primer tanto patrio. Y con él entró en la historia Zamora al detener ese día un penalti, el primero en hacerlo en los Mundiales.

2) Zarra y el gol para pelear por el título (Brasil 1950)

España se metió en una suerte de ‘semifinales’ que no fue tal porque se disputó una liguilla entre las cuatro campeonas del grupo. Sin suerte ante Brasil, Uruguay y Suecia, la España de la dictadura se tuvo que conformar con un honroso cuarto puesto... y ser protagonista in situ del mítico ‘Maracanazo’.

3) Fracaso en casa y baño de realidad (España 1982)

4) 4x1: el recital de Butragueño contra Dinamarca (México 1986)

5) El hat-trick de Michel y su “me lo merezco” (Italia 1990)

Con un triplete (a cuál mejor de los tres tantos... ojo también al de los asiáticos), dio la victoria a España y de paso se reivindicó a sí mismo. No se olvida su celebración, gritando “me lo merezco” mientras recorría la banda rabioso.

6) Hierro y el gol que nos llevó a EEUU 1994

No, no era un Mundial propiamente dicho, pero sin él no se habría escrito la historia de EEUU. Ni hubiéramos vivido la agresión de Tassoti a Luis Enrique, ni el fallo garrafal de Salinas y el posterior gol italiano para apearnos otra vez en cuartos.