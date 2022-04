Los 12 segundos de Àngels Barceló sobre las comisiones millonarias que se comparten masivamente

Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento, según apuntas las mismas fuentes.

En otro momento de Hoy por hoy, Ángels Barceló ha preguntado: ”¿Recuerdan los primeros compases de la pandemia? ¿Verdad que recuerdan la angustia con la que lo vivíamos todo? La incertidumbre, el miedo, las hospitalizaciones, las muertes sin despedida, la tragedia de las residencias, ¿se acuerdan de todo, no? Pues resulta que mientras todo el país vivía en la congoja, había unos cuantos que hacían negocio, pero no un negocio para ir tirando, no, un negocio que les supuso una comisión de casi seis millones de euros”.