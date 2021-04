Los 25 mejores escritores jóvenes de España y América Latina, según 'Granta'

Andrea Abreu (España, 1995)

José Adyak Montoya (Nicaragua, 1987)

David Aliaga (España, 1989)

David Aliaga nació en L’Hospitalet de Llobregat, en el extrarradio de Barcelona (España). Es licenciado en Periodismo, máster en Humanidades y actualmente prepara su tesis doctoral en el marco del programa de Teoría de la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito sobre la cuestión identitaria judía en la narrativa contemporánea para revistas como Avispero, Jewish Renaissance, Mozaika o Quimera y, en 2018, codirigió Séfer, festival del libro judío de Barcelona. Es autor de los libros de relatos Inercia gris (2013), Y no me llamaré más Jacob (2016), El año nuevo de los árboles (2018), así como de la novela breve Hielo (Paralelo Sur, 2014).

Carlos Manuel Álvarez (Cuba, 1989)

Carlos Manuel Álvarez nació en Matanzas (Cuba). Es periodista, editor y escritor. Dirige la revista El Estornudo y sus artículos han aparecido en medios como El País, The New York Times o The Washington Post. Ha publicado el volumen de crónicas La Tribu y las novelas Los caídos (Sexto Piso, 2018) y Falsa guerra (Sexto Piso, 2021). Desde que escapó de La Habana, a los veinticinco años, se las ha arreglado para no permanecer mucho tiempo en ningún lugar, pero le gusta creer que vive en Ciudad de México. Lleva tatuada esta línea en el antebrazo derecho: «¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa?».