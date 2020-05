Los aciertos y fracasos del estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3

¿Le hará más gracia ahora a Roberto Leal ser el presentador de moda que cuando huía de esa etiqueta en 2018? Entonces la respuesta era rotunda, decía que no , aunque después de haber sido elegido para conducir uno de los concursos más históricos de la televisión, puede que haya cambiado de opinión. Su estreno en Pasapalabra este miércoles en Antena 3 ha sido a lo grande porque ha conseguido el aplauso unánime de la audiencia.

La expectación no ha sido menor, mucho menos por parte de la competencia. El concurso se estrenó en prime time —aunque ese no será su horario habitual— y Telecinco contraatacó.

No es de extrañar, después del revuelo que generó que Mediaset perdiera los derechos de emisión tras la sentencia del Tribunal Supremo después de 13 años de emisión. Eso hizo que Antena 3 se frotara las manos pensando en recuperar el espacio que se estrenó con Silvia Jato en el año 2000 . Veinte años después, Atresmedia puede cantar victoria tras ganar la puja contra RTVE y Mediaset por los derechos internacionales.

Los aciertos de Antena 3

2. Escoger a un presentador de otra cadena: no apostar por los de la casa.

6. Hacer frente a un gran inconveniente: estrenarse sin público y con aplausos enlatados que no rechinaban.

7. Callar muchas bocas. Los detractores de Roberto Leal criticaron antes del estreno que no se le entendería por su acento andaluz. Aunque alguna vez se le haya trabado la lengua, como él mismo reconoce. “Trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema”, reconoció en El Hormiguero. Y así lo hizo.