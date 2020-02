"Solo pido que trabajar no me cueste dinero": agricultores y ganaderos se manifiestan en Madrid por unos precios justos

Eso sí, Abascal no ha sido el único líder contra el que se han escuchado consignas, ya que los manifestantes han insistido en que no querían “politizar” la movilización, por lo que también se han escuchado consignas contra el resto de partidos, pidiendo más respaldo. “Nos sentimos abandonados por los Gobiernos (nacional y autonómico). Si tanto se les llena la boca con la defensa de la España vaciada, que se ocupen del campo, que son los grandes defensores de esos territorios”, ha sentenciado otro de los protagonistas del acto.

Así, este miércoles se han podido escuchar en Madrid lemas como “El campo no se vende, el campo se defiende”, “No pedimos subvenciones, sino un precio justo”, “Nos habéis pedido unidad y aunque no sea en las condiciones deseadas, aquí estamos juntos”.

“Nos desean que tengamos una buena cosecha. ¿Para qué?, si el beneficio luego se lo llevan otros. Se les llena la boca con los seguros agrarios. En 20 años que llevo en el campo no he visto un duro de seguros. ¿Para qué sirven entonces?”, se ha quejado Florencio, un agricultor que ha acudido a la concentración con la única compañía de un cencerro que no ha dejado de sonar.

También ha habido espacio para el color: el de las banderas, los carteles y hasta los uniformes. Uno de los más buscados ha sido Iván, un apicultor que ha acudido con su traje de faena. “Yo solo pido que trabajar no me cueste dinero y que pueda vivir dignamente”. “Si no ganamos dinero tendremos que cerrar y si nosotros desaparecemos, supermercados, intermediarios y otros van a perder su negocio. No se dan cuenta”, ha reconocido con gesto serio.