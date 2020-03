Los cien mil hijos de San Luis

Ya en nuestros días, uno se pregunta qué tiene que suceder para que mucha de nuestra derecha arrime el hombro junto con un Gobierno que no sea de su agrado. Se me ocurren pocas cosas más graves que la crisis sanitaria que está viviendo el mundo y de manera muy intensa, España. Y podemos comprobar, día tras día, que el acoso al Gobierno es por tierra, mar y aire. No hay día que a través de redes sociales, o en ruedas de prensa convocadas inmediatamente después de una comparecencia gubernamental, la derecha ultra y la actual dirección del PP y sus voceros, no lo hagan así. Viene a la mente la imagen de alguien sacando agua e intentando taponar las fugas de una embarcación, mientras a su lado otro le empuja y constantemente le llama inútil. Y si se tropieza y se cae, o si desfallece por un instante, se ríe vociferante y señala al resto del pasaje: “¿Lo veis? Ya os lo dije”.

No puedo entender que durante una crisis nacional de tal calibre ni siquiera se disimule una suerte de solidaridad con el Gobierno, aunque solo sea por rubor. Eso no excluye el sentido crítico, el derecho a señalar errores, el derecho a pedir explicaciones cuando algo no se comparta, y aún más, el derecho a tomar nota para cuando lo peor pase, todo de forma mesurada y con atención al tiempo que vivimos. Pero esto no. No esa inmisericorde batería lanzando cañonazos sin parar, ese lenguaje grueso llevado al límite de tensión verbal. Ante situaciones como las que estamos viviendo, se me escapa que en otros países de Europa, donde se está lidiando también con esta situación con más o menos fortuna, la oposición no haya cerrado filas con su Gobierno, al menos de manera formal. Se me escapa que, en nuestras horas más difíciles, alguien que se dice patriota no haga un llamamiento a la unidad nacional y, tan importante como eso, se comporte congruentemente a ese llamamiento después. Que dé ejemplo para que la sociedad no se desgaje.

Se ha establecido estos días un debate en el seno de la Unión Europea alrededor de la mutualización de la deuda y la solidaridad interior para combatir esta crisis. Muchos de los países de Europa hemos denunciado la actitud egoísta de algunos países del norte, y España ha liderado la defensa de estas posiciones: no lo hacemos solo por nuestros pueblos, que lo necesitan, lo hacemos para salvaguardar un futuro para la Unión. Hoy mismo leo en Twitter a un conocido senador del PP jugando inmoralmente con las cifras de muertos, y atacando otra vez no solo al Gobierno de España, sino al de Italia también; y defendiendo la posición de los gobiernos de Alemania y Países Bajos. Vale todo. No creo ni siquiera que este conocido personaje sea una persona esencialmente malvada o estúpida, creo que es simplemente un frívolo. No sé qué es peor. Otra vez jaleando a los Cien mil hijos de San Luis.

De la misma forma, después de una matraca de semanas acerca de la necesidad de parar la actividad económica del país y de una especie de competición obscena acerca de quién proponía la medida más dura, veo que los mismos que lo pedían ahora lo critican. Así, de la noche a la mañana, sin solución de continuidad. No tienen remedio.