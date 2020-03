Los empresarios contra el PP por pedir el cese de la actividad económica

Sorpresa, perplejidad y cabreo inmediato. En el entorno de Pablo Casado se están recibiendo mensajes de conocidas empresas y bancos muy preocupados por la postura del partido pidiendo el cese de la actividad no esencial. El “prefiero que pequemos por exceso” pronunciado por Casado, se ha vuelto en su contra en los despachos del poder.

No se hicieron esperar los contactos entre reconocidos empresarios y banqueros, comentando el malestar por la petición del líder del PP, que siguen perplejos desde que hace dos días, cuando el líder de la oposición se reunió -vía Internet- con alcaldes del partido. Tan ancho, Casado concluyó con la petición al Gobierno de restringir al máximo la actividad económica en algunas comunidades, tal y como había pedido el domingo el presidente popular de Murcia, el aliado de Vox. “Han debido aplicar la vieja teoría de que cuando la caga uno, Murcia en este caso, la cagamos todos”, apunta un popular del anterior Gobierno de Rajoy. “

Si por algo se ha distinguido siempre el PP es por su apoyo incondicional al mundo empresarial, como no se cansaba de repetir Montoro. “Con semejante postulado, nos estamos alineando con Torra y con los sindicatos de algunas grandes empresas, aunque hay sindicalistas con más cabeza que la actual cúpula de este partido”, responde notablemente alterado un exministro que dice no reconocerse en la dirección popular y que asegura que Feijóo en Galicia, que actúa como contrapeso de Casado, no es partidario de que se pare todo.