Los ingeniosos hidalgos de la mascarilla: 9 formas de utilizarla mal que vemos cada día

Si hay un objeto, un símbolo, en el que se materializa y se ve reflejado el cambio que ha supuesto en las vidas de todos esta pandemia, ese es la omnipresente mascarilla. Su uso obligatorio es una de las principales y más conspicuas medidas que se han puesto en marcha en España y en numerosos países para tratar de disminuir la rampante tasa de infecciones por coronavirus. Está demostrado que el empleo de este dispositivo facial disminuye significativamente la probabilidad de contagio.

No obstante, basta salir a la calle en muchas localidades de toda España para poder ser testigo de la laxitud con la que muchos conciudadanos se aplican la norma, a pesar de que se ha alertado por activa y por pasiva de los peligros de no llevar correctamente ajustada la mascarilla. Se trata de actitudes a la hora de usarla, mezcla de egoísmo (por no querer soportar la posible incomodidad que ocasiona) y de inconsciencia (por despistes, ignorancia o imprudencia), que constituyen una negligencia y que, en definitiva, ponen en riesgo la salud de quienes no la llevan adecuadamente y, sobre todo, de quienes les rodean.

Estas son las modalidades más frecuentes de uso imprudente de la mascarilla: