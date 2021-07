Los JJOO que hicieron (otra) historia

“Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y también un campeón olímpico”, celebró el saltador británico Tom Daley tras hacerse con la medalla de oro en el salto de trampolín sincronizado. “Hay que priorizar la salud mental”, aseveró la gimnasta Simone Bales cuando decidió retirarse de la competición. “Está bien no estar bien”, proclamó en una entrevista la tenista Naomi Osaka. “Cada mujer debe elegir qué llevar”, señaló la gimnasta alemana Elisabeth Seitz tras aparecer en la final vestida con un maillot de cuerpo entero por primera vez en unos JJOO.

En la rueda de prensa posterior, Daley quiso mandar un mensaje a los chavales que están empezando en el deporte: “Salí del armario en diciembre de 2013 y cuando era más joven, siempre sentí que estaba solo y que era diferente y no encajaba y había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera”. Por eso espera que “cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta en este momento, no está solo y puede lograr cualquier cosa. Hay muchos miembros de la familia que eliges aquí listos para apoyarte ”.

“Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y también un campeón olímpico. Me siento muy empoderado por eso”, zanjó. Un gesto que tiene un gran valor social y de concienciación, teniendo en cuenta la denuncia de varios deportistas durante los últimos años sobre la homofobia en algunos ámbitos del deporte y el “miedo” a salir del armario.

La salud por encima del éxito

Es el “cambio de paradigma” que ha logrado Simone Biles, según los psicólogos: priorizar la salud por encima del éxito. La gimnasta estadounidense se retiró de la final de equipos y de la individual para poner por delante su salud mental.