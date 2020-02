Los planes del Gobierno para que lleguen más inmigrantes

Luis Davilla via Getty Images

España es uno de los países europeos con políticas migratorias más favorables según el propio equipo que dirigió Escrivá, que usa datos de Eurostat, la agencia europea de estadística. Entre 2013 y 2016, el porcentaje de residentes no comunitarios que se hicieron con el DNI español fue del 6,27%. Solo en Irlanda, Suecia, Holanda, Portugal y Noruega fue mayor.

El ministro del ramo, José Luis Escrivá , lo apuntó en París la semana pasada: “La inmigración no es sólo un problema humanitario, sino una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad de las pensiones”.

Sin inmigrantes, la Seguridad Social no subsistirá . España, según las predicciones de los expertos, necesita una media de 270.000 extranjeros al año hasta 2050 para que el corazón del sistema de cotizaciones no se pare.

Por ello, la Airef recomendó que se debe “mantener la flexibilización de los últimos años [en las políticas públicas] para favorecer las entradas de trabajadores”. No obstante, fuentes del ministerio aseguran a El HuffPost que ya se está trabajando para “moldear algunas situaciones”. “Se contempla revisar el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura, pero algunos cambios involucran varios ministerios, como Interior”, precisan estas fuentes.

Desde UGT aclaran que no solo hacen falta mas cotizantes, sino más empleo de calidad con el que se cotice más. “Debe haber un equilibrio entre calidad y cantidad”, cuenta a El HuffPost Ana María Corra, responsable de Migraciones del sindicato, quien añade un aviso: “Los inmigrantes no vienen a sostener nuestro sistema, contribuirán a mantener también su sistema. No hay que mercantilizar el trabajo”.

“No se han abierto nuevos canales de inmigración legal”

La investigadora del Real Instituto Elcano Carmen Enríquez sostiene que “no se han abierto nuevos canales de inmigración legal”. Y apunta directamente al Catálogo, al que considera obsoleto. “En teoría, debería ser la principal vía legal para la llegada de inmigración regular. Pero desde la crisis tiene un listado muy estrecho de profesiones para las que estaría justificada la llegada de nuevos inmigrantes”.

En el Catálogo están recogidos, sobretodo, oficios vinculados a la marina como frigorista naval, calderetero o mayordomo de buque, y al deporte profesional. “Eso muestra que no se está cumpliendo el papel que se le asignó en su creación en 2004”.

Esta experta se pregunta cuál es la vía de entrada si la nueva migración no se acoge al catálogo. “En el caso de los comunitarios, que representan un 28% del total de la población inmigrante, el derecho a la libertad de movimiento y residencia facilita la migración”, explica.