Los profesores no se creen el plan de Ayuso: "No tiene ni idea de la realidad de los colegios"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Mascarillas y geles, los nuevos complementos escolares para el inicio del curso

Lo que debería ser frente a lo que podrá ser. Para Mariam, maestra en una escuela infantil, el proyecto madrileño “no es realista” y habla de su campo. “En estos centros seguimos teniendo los mismos niños por aula y aún no se sabe a ciencia cierta si tendremos apoyos suficientes para mantener las aulas, tanto en cuestión de educación como de limpieza y solo falta una semana para empezar”.

“A mí lo que se anuncia, más profesores, cámaras para clases online, menos alumnos por aula, todo eso me gusta... siempre que se cumpla, porque hay medidas que son incumplibles”, explica Cristina, una profesora de secundaria y bachillerato del sur de la capital. “No hay dinero para todo eso, ¡si el año pasado antes de la pandemia empezamos el curso hablando de recortes, imagínate cómo estará la cosa ahora!”, añade María, docente de infantil y primaria en la zona centro. “Me temo que no tienen ni idea de la realidad de los centros educativos. Habrá hablado con cuatro familias o cuatro centros del norte de Madrid, pero no más”, prosigue.

Un modelo a debate

¿Vuelta online o presencial? No hay quorum. “Nadie tiene la receta perfecta; para mí la vuelta debe ser presencial sí o sí; los chavales deben volver a sus rutinas cuanto antes”, sopesa Cristina. Su colega María plantea otra cuestión: “Se deberían haber mantenido los grupos formados del curso anterior; así ya se conocían profesores y familia, especialmente en caso de empezar telemáticamente. Ahora no conoces a los alumnos ni a sus familias... Así, tienes que empezar presencialmente, no queda otra”.

Ninguno de los profesores ve mal el modelo semipresencial, pero, de nuevo, confiesan impotencia por no contar con un protocolo claro. “Yo vería factible organizar la mitad de clases presenciales con explicaciones a dar in situ y la otra con prácticas/trabajos que puedan hacerse en casa, conectados online. Así se puede reducir la presencia de alumnado en el centro. Ahora bien, si partir clase implica explicar lo mismo dos o tres veces, el ritmo del curso lo va a notar. Podría tener sentido reducir la materia a explicar para que diese tiempo, porque si no... difícil”, puntualiza Miguel, profesor de Bachillerato en un centro concertado del sur.

Precisamente él representa a un colectivo que suma a la incertidumbre general su propia posición en el sistema educativo. “El plan me gusta pero ni siquiera sabemos si nos incluyen o no. El refuerzo de 11.000 profesores seguramente venga de interinos, pero ellos solo están previstos para centros públicos”, confiesa preocupado Miguel, que recuerda haber tenido “clases de hasta 45 alumnos en Bachillerato”.

Esa problemática, la de aulas superpobladas, es una de las claves del plan de Ayuso, que pasa por la reducción de la cuota de estudiantes por clase, la famosa “ratio” que tradicionalmente ha sido campo de batalla para sindicatos y docentes. La duda, una vez más, es cómo. “Y dónde, porque no hay sitio”. “Se habla de construir módulos prefabricados, pero no lo veo viable”, afirma Cristina; “se ha oído la opción de sacar alumnos a dar clase a los patios, algo inviable porque si no se concentran en un aula mucho menos lo van a hacer al aire libre”, apunta María.