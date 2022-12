El TC justifica el bloqueo a la reforma judicial porque nadie es "inmune" al control del tribunal

Fernando Sánchez/Europa Press via Getty Images

Al hilo, el tribunal recuerda que “la centralidad de las Cortes Generales en nuestro Estado constitucional no significa que el ejercicio de sus poderes esté exento o liberado de subordinación a la Constitución”.

Los progresistas lo tachan de “interferencia”

El voto particular conjunto de los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán señala que la decisión de suprimir determinadas enmiendas por las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “es insólita en la historia del Tribunal Constitucional” porque “constituye una interferencia sin precedentes en la función legislativa”.

A lo largo de 21 páginas, los magistrados rebaten la decisión del tribunal de garantías que se conoció el pasado 19 de diciembre y que estimaba las medidas cautelarísimas que reclamó el PP en su recurso de amparo. Hacen especial hincapié en las recusaciones y aseveran que no encuentran sentido a que se aceptara la personación de los diputados que impulsaron la iniciativa legislativa “para, a continuación, negarles legitimación para defender su derecho fundamental al juez imparcial, rechazando expresamente la recusación que presentaron”.

Y suman que los recusados no debieron intervenir en la decisión sobre la admisión de su propia recusación porque se convierten “en juez y parte” y generan dudas de imparcialidad en la sociedad. “Quien ha sido recusado no interviene en la deliberación y decisión sobre la admisión de la recusación, con la única excepción de que se vea afectado el quorum necesario para decidir”, añaden.

Por otro lado no comparten las razones por las que se rechazaron ambas recusaciones porque entienden que “la personación y la recusación se han solicitado simultáneamente” por lo que el argumento del Pleno de que los solicitantes carecían de legitimación para instar la recusación al no estar constituida la relación jurídico procesal en ese momento no se sostiene.