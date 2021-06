Luis Enrique se cambia de ropa tras el partido y sorprende a todos con la camiseta que lleva

Por fin ha tenido un partido tranquilo Luis Enrique. La Selección Española ha goleado por 5-0 a Eslovaquia en un encuentro que empezó con Álvaro Morata fallando un penalti.

Dos goles en propia puerta de los eslovacos, un gol de Laporte, otro de Sarabia y otro de Ferrán Torres han puesto en pie a una afición que estaba ansiosa por una tarde como la que se ha vivido este miércoles en La Cartuja.

Una vez terminado el encuentro, el seleccionador ha concedido una entrevista a pie de campo a un reportero de Mediaset y lo ha hecho con otra ropa distinta a la que llevaba durante el encuentro.

Luis Enrique ha sorprendido al propio periodista con una camiseta de Naranjito, la mítica mascota de España en el Mundial de 1982. El entrenador se ha mostrado optimista de cara a las eliminatorias, la próxima será contra Croacia el lunes a las 21:00 en Copenhagen, y ha recordado que en la previa dijo que estaba a punto de descorcharse el champagne “y se ha descorchado”.

Sobre las críticas que ha recibido el equipo por sus dos primeros encuentros, el seleccionador ha afirmado: ”¿Las críticas? No sé ni de lo que habláis. No me ha dolido nada. Eso forma parte de la profesión”.

En rueda de prensa, ya con el resto de medios, el seleccionador también ha llevado la misma camiseta.