Luis Zahera revela los whatsapps que le manda "siempre" Núñez Feijóo

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

“Feijóo es una persona que cuando lee cosas mías en prensa siempre me escribe por WhatsApp y me pone “muy bien”, “soy tu hermano”, en referencia a las bromas que hacían en el sketch de la imitación.

El intérprete ha rememorado que cuando decidió hacer de Feijóo “hubo un poco de controversia e incluso gente que me dijo que no lo hiciera, pero como había aquella crispación (y luego fue a peor), me pareció una bonita colaboración”. “Yo que soy de izquierdas con uno de derechas para hacer esa pequeña tontería, bueno... felicitar la Navidad en gallego”, ha rematado.