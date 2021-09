Los vecinos de la zona denuncian una “macroexplotación”, con capacidad para cerca de 85.000 cerdos, que afectaría a toda la comarca. “De llevarse a cabo, se trataría de una de las mayores explotaciones de porcino de Castilla La Mancha con más de 10.000 madres reproductoras”, argumentan. Y todo lo que ello conlleva. “Su instalación supondría aceptar el impacto de 61.542.000 litros de purín al año y consumir más de 217.300 m3/año de agua”, destacan. Un recurso especialmente preciado para este municipio, que lleva arrastrando años la contaminación por nitratos, con mediciones actuales que rozan los 45 mg/l en el agua del grifo.

Contaminación y pérdida de calidad de vida

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial trabajó para paralizar un plan de características similares que fue archivado en 2018 por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y ahora une fuerzas con otras organizaciones y grupos vecinales para frenar el nuevo proyecto. “El Pozo parece no querer entender que aquí no son bienvenidos y que no descansaremos hasta verlo desestimado del todo”, señala Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora. Desde El HuffPost hemos intentado, sin éxito, conocer el punto de vista de la compañía, desde donde nos aseguran que prefieren “no hacer declaraciones al respecto”.

“En el pleno municipal se acordó trabajar para paralizar este proyecto pero el alcalde, Gregorio Moreno, no nos recibe ni promueve ninguna iniciativa de cambio de normativa para defender el futuro del municipio”, añade Lozano.