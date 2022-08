Madrid analizará el plan de ahorro energético del Gobierno y lo recurrirá "si no es constitucional"

A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha avanzado que la Comunidad de Madrid analizará “seriamente” el Real Decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética del Gobierno central y “si no es constitucional”, lo recurrirá.

“Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar”, has señalado en declaraciones a los periodistas en su visita al colegio público Tempranales de San Sebastián de los Reyes.