Madrid modifica las normas sanitarias para celebrar una corrida de toros con 6.000 personas en Las Ventas

Del mismo modo, se habilitará también una Fila O para canalizar otras aportaciones económicas de quienes no puedan estar en los tendidos de un festejo en cuya organización colaboran la Fundación del Toro de Lidia y la empresa Plaza 1, concesionaria de la plaza de Las Ventas, que no ha anunciado ningún otro festejo desde que finalizó la temporada de 2019.



La celebración de este festival es posible por la modificación que la Consejería de Sanidad de la CAM ha hecho a la ley del 19 de junio de 2020, según la cual a partir de hoy se permite un aforo del 40%, con un máximo de 6.000 personas, para “cualquier espectáculo relacionado con la actividad taurina”, siempre contando con asientos preasignados, permaneciendo sentadas en todo momento y garantizando el uso de mascarilla”.



La nueva norma indica también que “entre los grupos de personas que adquieran localidades conjuntamente (un máximo de seis) deberá existir, al menos, una localidad vacía, tanto por la fila delantera como por la trasera y a ambos lados del grupo”.



Además, se especifica que “los eventos deberán disponer de un plan de actuación específico con las medidas de higiene y prevención que se consideren necesarias para garantizar la celebración de la actividad”, al tiempo que “la circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la distancia de seguridad interpersonal”.



En ese sentido, la apertura de puertas se realizará “con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, al igual que la salida del público se hará por zonas y de forma ordenada”.



Otras medidas a aplicarse son la creación de zonas específicas para consumo de bebidas y comidas, cuya venta itinerante no estará permitida, como tampoco se podrá fumar “en los espacios al aire libre cuando no puedan garantizarse la distancia de seguridad de al menos dos metros con otras personas”, mientras que las almohadillas “sólo podrán utilizarse si son desinfectadas antes y después de cada uso”.



“En cualquier caso -advierte la ley- los promotores y organizadores, públicos o privados de estos espectáculos deberán solicitar a la Dirección General de Salud Pública de la CAM la evaluación del riesgo de cada evento”.