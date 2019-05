Madrid, la ciudad reina de los musicales

Si uno lo piensa con cierta morriña, echa de menos la zarzuela o quizás una reinvención con un montaje más americanizado. Pero poco más. Los musicales de la capital no tienen nada que envidiar a Londres o Nueva York. Las producciones, esos ecosistemas que se han creado en torno a esta industria, mejoran con cada espectáculo.

Este mes de junio se le une a ésta lista We love Queen, un musical que recorre la vida y obra de Freddy Mercury, y que está a punto de colgar el cartel de Sold Out (no hay billetes) que tanto esperan los productores de estas superproducciones.

Porque sí, son superproducciones. Por hacernos una idea, la media de equipo y personal que hace falta para poner en marcha uno de estos musicales es de 150 personas. Los datos económicos son imbatibles: el 21% de los turistas españoles que llegan a Madrid lo hacen para ver un musical. En 2015 (no hay datos más actuales) el sector de los musicales facturó en Madrid 240 millones de euros, siendo la capital la primera potencia en español de este tipo de espectáculos.