Madrid para todas

Europa Press News via Getty Images

El movimiento feminista nos brinda un lema para este año que dice así Derechos para todas todos los días y es que a día de hoy las mujeres seguimos sin tener garantizados todos nuestros derechos y por ello hace falta decirlo alto y claro, juntas, al menos una vez al año. Para empezar por algún sitio, queremos señalar que según el último informe emitido por Women, business and the law 2021 solamente diez países en el mundo ofrecen plena igualdad desde un punto de vista jurídico entre mujeres y hombres: Bélgica, Francia, Dinamarca, Letonia, Luxemburgo, Suecia, Canadá, Islandia, Portugal e Irlanda. España aún no llega a este aprobado que se hace según ocho indicadores, a saber: libertad de movimiento, empleo, sueldo, maternidad, matrimonio, emprendimiento, propiedades y pensiones.