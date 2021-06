Mal y tarde: el parche de vacunar ahora a la selección tiene poco sentido

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images Sergio Busquets, en una imagen del 4 de junio de 2021 (dos días antes de dar positivo) durante el partido amistoso con Portugal en el Wanda de Madrid.

“Si la Eurocopa empieza la semana que viene, a los jugadores les toca hacer período de cuarentena, se vacunen o no”, afirma Pedro Gullón , médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. El epidemiólogo explica además que, aunque se les vacune mañana mismo con la monodosis de Janssen, los jugadores no se pueden considerar protegidos hasta 14 días después. “Utilicen la vacuna que utilicen, los primeros indicios de inmunidad pillan ya con el torneo empezado, así que desde el punto de vista de la protección, tiene poco sentido”, sostiene Gullón.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes , ha justificado esta medida como una “excepción” en la que no se está “vacunando a los futbolistas”, sino a “la selección española”, que “nos representa”. El portavoz del CCAES, Fernando Simón, también relativizó este lunes la cuestión, describiéndola como “una excepción que se podía contemplar”. A los epidemiólogos consultados por El HuffPost, sin embargo, les chirría esta decisión, especialmente por los tiempos que se están manejando.

Daniel López Acuña , epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, coincide con Gullón, y aparte echa en falta “criterios unificados” para competiciones internacionales. Es la misma crítica que ha hecho en Twitter Blas Cantó, representante español en Eurovisión, que además ha lamentado que no se tenga antes en cuenta a los mayores.

#LosMayoresPrimero . A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada. https://t.co/gyHpN0H8qy

En España, los jugadores y el equipo técnico (51 personas en total) llevan desde el pasado lunes, 31 de mayo, conviviendo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), pero eso no ha impedido la entrada del virus.

Desde la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no ha ocurrido lo mismo de cara a la Eurocopa, y cada país lo ha gestionado a su manera. Eso sí, entre los países que sí han decidido vacunar a sus internacionales —Italia, Francia, Bélgica y Países Bajos— hay un alto porcentaje de jugadores que ha rechazado sus dosis correspondientes, según reconocieron sus seleccionadores .

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado este lunes que lleva “prácticamente dos meses” hablando del tema de la vacunación “con diferentes personas del Gobierno”. “En un primer momento lo que planteamos desde la propia federación fue no entrar dentro del torrente público de vacunas y pagarlo nosotros. Se planteó que igual que a los miembros de la expedición que van con el COE a la Olimpiada se haría una coordinación con tres ministerios, el de Cultura, Sanidad y Defensa”, ha explicado Rubiales, que en todo caso ha celebrado haber recibido una respuesta positiva “recientemente”, mientras esperan “encantados”.

El argumento del ministro Uribes es que estas gestiones llevan su tiempo, y que no podían empezar a tramitarlo antes de conocer los nombres de los seleccionados, lista que se supo el 24 de mayo, hace dos semanas.

“No se puede pensar ahora en la vacunación como un acto de magia”

Según el epidemiólogo López Acuña, la postura del Ministerio de vacunar a los jugadores esta semana ha sido “reactiva”, a raíz del positivo de Busquets. “Si se tenía prevista la vacunación para protegerlos del riesgo, es razonable que se hiciera con el tiempo suficiente. No se puede pensar ahora en la vacunación como un acto de magia”, razona.

El experto en Salud Pública advierte también de que si algún futbolista ha llegado a coger la infección, podría desarrollarla estos días, aunque de momento todos hayan dado negativo en las PCR realizadas. “El hecho de que ahora hayan salido negativos no implica que luego puedan dar positivo, y el riesgo de contagio seguirá existiendo en los primeros días, aunque se vacunen, porque la inmunidad no se consigue hasta transcurridos 14 días”, recuerda. “El lunes no van a tener la inmunoprotección”, resume el epidemiólogo. Y eso, sin contar con que los jugadores pueden tener efectos secundarios tras la vacunación que influyan en su ritmo de entrenamiento.