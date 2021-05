El enfado de Mamen Mendizábal por lo que emitieron en 'Más Vale Tarde': "Es una vergüenza"

La presentadora de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, respondió a un joven que hacía botellón este pasado fin de semana en Granada y que atacó al cámara de laSexta Rafa Ávila.

En unas imágenes que emitió este lunes el programa de Atresmedia se puede ver como el reportero gráfico llega a la zona granadina donde estaban los jóvenes bebiendo. Entonces, uno de ellos se acerca y le impide realizar su trabajo.

″¡Que no me grabas!, que no es legal venir aquí a grabar a la gente. Que no vengáis aquí a grabar a la gente sin mascarilla”, le dijo a gritos el joven, antes de pegarle un puñetazo.

Mendizábal se mostró muy contundente ante esta actitud y le recordó que son los que hacen botellón los que se saltan las normas

“Mire, grabar en la calle es legal en España y lo que no es legal y está condenado, prohibido y multado es beber en la calle y, sobre todo, enfrentarse a las figuras de autoridad. Es una vergüenza”, afirmó enfadada por la actitud de los que se saltaban las normas.