Mamen Mendizábal responde a quienes están compartiendo el vídeo más viral de ella en las últimas horas

La periodista Mamen Mendizábal ha respondido a todos aquellos que en las últimas horas están compartiendo un vídeo de su última visita a El Hormiguero que en las últimas horas ha tenido gran difusión.

Las imágenes son del 24 de febrero, más de una semana antes que estallase la crisis del coronavirus en España. En ellas, Pablo Motos le pregunta a Mendizábal su opinión sobre la epidemia del coronavirus, que en ese momento no era todavía pandemia.

“Hoy hemos tenido a un médico especialista en enfermedades infecciosas en el programa que nos ha dicho que en España no hay ningún riesgo en este momento. Ni ningún caso confirmado. Y que, por tanto, no es necesario tener esta alarma social ni alarma sanitaria porque no se dan las circunstancias”, dijo la periodista.

Luego recordó que la gripe común “sigue matando más que este coronavirus”. “Esos datos nos tienen que servir para organizarnos la cabeza. Pero, claro, cuando uno escucha: ‘Es que ha habido 26.000 muertes en China’. O... ‘El número de infectados en Italia supera ya los 200’. Pues yo entiendo que el miedo, que es libre y que viaja a más velocidad que los virus, entre en nuestro sistema y nos ponga en alerta”, continuó.

“Yo me agarro a lo que dicen los especialistas y a lo que ha dicho el ministro de Sanidad hoy, que es que no hay razones para la alarma en España”, concluyó.

El vídeo está siendo muy compartido en Twitter junto a mensajes muy críticos, a menudo por parte de usuarios vinculados a la derecha.

La propia Mendizábal ha respondido a uno de ellos: “Tú me lanzas a un linchamiento público. Yo cité en ese momento a los responsables médicos y las recomendaciones que hacían. Todo ha cambiado excepto tu maldad”.

Posteriormente, la periodista ha publicado un tuit en general: “Cuñadismos y amargados abstenerse de escribirme”.