Hagen Hopkins via Getty Images La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, el 12 de agosto, explicando las medidas de control del Covid.

Es el ejemplo mundial de control de la pandemia de coronavirus, así que no pueden perdonar ni una: la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la pasada noche que el país ha registrado sus primeras infecciones comunitarias transmitidas localmente en 102 días, cuatro casos en la misma familia en la ciudad de Auckland, entre ellos un menor.

El país que acumula 1.223 infecciones confirmadas, incluyendo 22 fallecidos, de los cuales 25 casos continúan activos.

“Después de 102 días, tenemos nuestros primeros casos de Covid-19 fuera de las instalaciones de aislamiento o cuarentena. Si bien todos hemos trabajado increíblemente duro para prevenir este escenario, también lo hemos planeado y preparado”, indicó Ardern en una comparecencia. Ardern explicó que la fuente de transmisión del virus es desconocida aún, ya que los nuevos pacientes no tienen ni historial de viaje ni han estado en contacto directo con ningún otro enfermo.

“Pedimos a la gente de Auckland que se quede en casa para frenar la propagación”, indicó Ardern, que puso la ciudad en cuarentena, lo que implica confinamiento con salidas limitadas, que no puede haber reuniones de más de 10 personas, el cierre de las escuelas, la obligatoriedad de llevar mascarilla en los lugares donde no se pueda mantener distancia social y que los restaurantes y bares sólo puedan vender comida solo para llevar, mientras que los negocios podrán operar si no pueden hacerlo de forma remota, aunque sin clientes en sus instalaciones. Su lema general es: “actúen como si tuvieran Covid y como si la gente a su alrededor tuviera Covid”.